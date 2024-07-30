森進一と森昌子の三男でロックバンド「MY FIRST STORY」、通称“マイファス”のボーカルHiro（30）との交際がキャッチされた山本舞香（26）。彼女が7月末をもって約15年間所属していた芸能プロダクションを退所し、8月1日からエイジアプロモーションに移籍することが、取材でわかった。【写真】派手さは“平成ギャル以上“、背中があらわになった穴あきシャツとホットバンツで夜道を歩く山本舞香「この新事務所は、かつて“平成