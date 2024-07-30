都心の真ん中でハグとキスをしてお金を受け取る中国女性たちが登場し、中国現地で意見が分かれている。​２８日（現地時間）、香港サウスチャイナ・モーニング・ポスト（ＳＣＭＰ）によると、仕事と家族の扶養に対する圧迫に苦しむ中国の若者たちの間で感情的な安定のために路上の女性に「恋人代行サービス」を購入するトレンドが生まれた。この女性たちは、関係を結ぶ時間がなかったり、軽い交際を追求する男性たちにハグや