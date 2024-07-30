パリ五輪の選手村＝パリ郊外のサンドニ（共同）【パリ共同】パリ五輪に出場したラグビー7人制男子の日本代表選手が、選手村で窃盗被害に遭い、28日に警察に被害届を出したことが分かった。29日、関係者が明らかにした。外出している間に、寝室に置いてあった結婚指輪やネックレス、現金を盗まれたという。他の国・地域の選手団でも選手村での窃盗被害が相次いでいるという。日本オリンピック委員会（JOC）は選手団のスタッフや