◆パリ五輪第４日▽テニス（２９日・ローランギャロス）混合ダブルス１回戦で、錦織圭（ユニクロ）、柴原瑛菜（橋本総業）は、地元フランスのロジェバセラン、ガルシア組にセットカウント１―１から１０ポイント先取のマッチタイブレイクを制した。今大会シングルス、男子ダブルスで１回戦敗退し、日本勢で史上初めて３種目に出場した錦織は、やっと初勝利を手にした。アウェーの中で勝ちきった。第１セットは１―２から３