賛否両論が起こったパリ五輪開会式の演出。窓際にマリー・アントワネットらしき人形が“生首”を持って佇む（写真：Getty Images）7月26日の夜（日本時間27日早朝）、パリオリンピックの開会式が行われ、正式に大会が開幕した。この開会式が、いきなり物議をかもす状況に陥っている。最も話題になったのが、フランス革命で斬首された、王妃マリー・アントワネットと思しき女性が、赤い衣装をまとい、自分の生首を手にしながら歌唱