モデルの舞川あいく（３５）が２９日に自身のインスタグラムを更新。モデル業と両立し、東京・銀座の高級クラブで働くことを報告した。兼業で店に立つことになったという舞川は、「明日香ママから銀座で働く女性の芯があるお話、その後のセカンドキャリアなどを伺う中で、将来のキャリアデザインの為にも今までになかったスキルや知識を身につけて、女性としても一個人としても成長していけるように頑張りたいという気持ちが芽