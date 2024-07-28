¡ÚAFP¡á»þ»ö¡Û27Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Î¥Æ¥Ë¥¹ÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹1²óÀï¤Ç¡¢¥Þ¥·¥å¡¼¡¦¥¨¥Ö¥Ç¥ó¡ÊMatthew Ebden¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡Ë¤ò¤ï¤º¤«53Ê¬¤Ç²¼¤·¤¿Âç²ñÂè1¥·¡¼¥É¤Î¥Î¥Ð¥¯¡¦¥¸¥ç¥³¥Ó¥Ã¥Á¡ÊNovak Djokovic¡¢¥»¥ë¥Ó¥¢¡Ë¤¬¡¢°µ¾¡·à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Æ¥Ë¥¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡ÖÎÉ¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢Ä¾Á°¤Ç¤Î½Ð¾ì¤Ë´Ø¤¹¤ë¥ë¡¼¥ë¤ÎÊÑ¹¹¤òµá¤á¤¿¡£36ºÐ¤Î¥¨¥Ö¥Ç¥ó¤Ï¥Û¥ë¥¬¡¼¡¦¥ë¡¼¥Í¡ÊHolger Rune¡¢¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¡Ë¤¬Éé½ý·ç¾ì¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢Ä¾Á°