◇パリ五輪女子サッカーサッカー女子日本代表「なでしこジャパン」のDF清水梨紗（28＝マンチェスターC）がチームを離脱することが分かった。所属先のマンチェスターCがクラブ公式サイトで発表した。清水は25日(日本時間26日)のパリ五輪1次リーグ初戦・スペイン戦で右膝を負傷し、途中交代していた。クラブは公式サイトで「リサはクラブの医療チームによるさらなる検査のため、シティ・フットボール・アカデミーに戻る予定