血統書を確認したら、愛犬の本名が「キンタロウ」だったことが判明した。 そんな報告を期に、X（Twitter）では犬の飼い主たちが愛犬の本名を続々と投稿し始めて、盛り上がっている。 血統書の登録名はインパクト大な名前が多い 血統書付きの犬の場合、ブリーダーがつけた「登録名」と、飼い主がつけた名前（こちらはコール・ネームという扱い）が異なる場合が多い。今回「本名」と言われているのは、こ