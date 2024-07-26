練習を終えて写真に納まる体操女子の（左から）岸里奈、牛奥小羽、岡村真、中村遥香＝２５日、パリ時事通信社

体操・日本女子、宮田笙子からの連絡明かす「応援している」4人で予選へ

by ライブドアニュース編集部

この要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。

ざっくり言うと

  • 25日、五輪体操の日本女子が本番前唯一の練習を行った
  • 19歳の宮田笙子が飲酒、喫煙問題により代表を辞退する緊急事態
  • 宮田から「応援している」とチームに連絡が入ったと岡村真が明かした
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