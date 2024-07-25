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「YouTubeは広告収益だけで夢を見れる時代ではない」ヒカルが持論

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • ヒカルが25日にXを更新し「今のYouTubeの世界」についてつづった
  • 広告収益だけで夢を見れる時代ではない」「そのバブルは終わった」と投稿
  • 「目先の再生だけを追ったものの末路は　長期的にみての衰退か崩壊」とした
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