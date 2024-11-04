富士サファリパークってどんなところ？総面積74万?の広大な敷地に約60種900頭の動物たちが暮らす、日本最大級のサファリパーク。マイカーまたはジャングルバスで巡るサファリゾーンと、徒歩で回るふれあいゾーンに分かれています。パークを上手に回るための３ポイント★ジャングルバスの予約は朝イチに！午前中に完売することもあるので、到着したらまずはバスのチケット売り場がある案内所へ。★イベントの時間をチェックイベント