プロテニス選手、園田彩乃さんが自身のSNSを更新し、引き締まったビキニ姿を投稿しました。【写真】「スタイル抜群」ビキニ姿を披露したプロテニス選手の園田彩乃さんプロテニス選手として活躍する園田さんは、小麦色の肌にブルーのビキニをまとった姿をナイトプールで披露しました。インスタグラムには「鍛えられてて感動！」「焼けた肌と水着がいい感じ」「スタイル抜群」と賞賛の声が寄せられていました。園田彩乃さんは福岡出

◆園田彩乃が引き締まったビキニ姿を披露