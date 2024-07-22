¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î°æ¾åÀ¶²Ú¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê£²£¹¡Ë¤¬¡¢£²£°¡Á£²£±Æü¤ËÆ±¶É·Ï¤ÇÀ¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ö£Æ£Î£Ó£²£·»þ´Ö¥Æ¥ì¥ÓÆüËÜ°ì¤¿¤Î¤·¤¤³Ø±àº×¡ª¡×¤Ç¿Ê¹Ô¤òÁ´¤¦¤·¤¿¡£°æ¾å¥¢¥Ê¤Ï¥Õ¥¸¤Î¥¨¡¼¥¹¤Ç¡¢ºòÇ¯¤ÏÂ¿Ë»¤¬¤¿¤¿¤Ã¤ÆÈÖÁÈ·çÀÊ¤¬Â³¤¯»þ´ü¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡¢º£Ç¯¤Î?µ´¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë?¤Ç¤½¤ÎÆó¤ÎÉñ¤¤¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£°æ¾å¥¢¥Ê¤Ï¡Ö£²£·»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡×¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¡¢¿·¿Í¥¢¥Ê¤ÎÄó¶¡ÆÉ¤ß¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤òÄù¤á¤¿¡£Áí¹ç»Ê²ñ¤ò¡ÖÁú¹ß¤êÌÀÀ±¡×¡ÊÁÆ