国立競技場に隣接する「都立明治公園」内の都市型スパブランド名の「TOTOPA」は、TOTO（=ととのう）、PA（=スパ）を合わせたもの 東京メトロ外苑前駅から徒歩約9分、JR千駄ヶ谷駅から徒歩約10分。「TOTOPA 都立明治公園店」は、都市を彩るオアシスとして2023年に再整備された「都立明治公園」内に位置します。LINE公式アプリの混雑状況ページ 予約は不要ですが、LINE公式アプリから会員登録を行い、会員証バーコードをタブレットに