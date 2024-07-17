タイの首都バンコク中心部の高級ホテルでベトナム系の客6人の遺体が見つかった事件で、タイの警察当局は17日、6人が使ったティーカップなどから猛毒の青酸化合物が検出されたと、記者会見で明らかにした。6人の間には金銭トラブルがあり、うち1人が毒を盛った疑いがあると指摘した。青酸化合物が検出されたティーカップ。服毒死した6人の遺体が見つかったスイートルームに残されていた=タイ警察提供警察は、親族の聴取や所持品