神奈川県警は17日、元アルバイト先の飲食店に侵入し、現金約600円を盗んだとして、高校の非常勤講師、幸山一大容疑者（28）=千葉県松戸市=を建造物侵入窃盗の疑いで逮捕し、発表した。「やったことに間違いない」と容疑を認めているという。幸山容疑者は富山第一高で2013年夏の甲子園8強に進出。翌年、福岡ソフトバンクホークスに育成1位で指名され入団。4年間プレーした。逮捕容疑は3月22日午前3時ごろ〜午後3時ごろ、営