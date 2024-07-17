【AFP＝時事】タイの首都バンコクの高級ホテルのスイートルームで外国人6人の遺体が発見された事件をめぐり、警察は17日、このうちの1人が犯行に及んだとの見方を発表した。遺体の血液からシアン化物が検出されたとしている。男性3人、女性3人の遺体が見つかったのは、パトゥムワン（Pathum Wan）区にあるグランド・ハイアット・エラワン（Grand Hyatt Erawan）ホテル。警察によると、16日午後4時30分（日本時間午後6時30分）に