ルーマニアの駐ロシア公使が、ロシアが実効支配する北方領土の国後島と色丹島を観光旅行で訪れたと、北方領土ロシアメディアが17日までに伝えた。北方領土の訪問に必要なロシア連邦保安局（FSB）の許可も取得したという。【写真】「旗を立ててこい」 ロシア兵は走った命じられた片道切符ルーマニアは欧州連合（EU）や北大西洋条約機構（NATO）の加盟国。日本と友好関係にある外国政府の高官が、ロシアの統治を認める形で北