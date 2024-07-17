（17日、第106回全国高校野球選手権大阪大会2回戦大阪学院大1―2同志社香里）大阪大会大阪学院大―同志社香里試合後、頭を抱える大阪学院大の選手=シティ信金スタ、有元愛美子撮影今春の近畿地区大会大阪府予選で初優勝した大阪学院大が、17日の大阪大会2回戦で同志社香里に1―2で敗れ、夏の甲子園出場はならなかった。この日は五回に2点を奪われ、そのまま終盤へ。八回に1点を返して追い上げたが、好機にあと1本が出な