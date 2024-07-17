福岡市立総合西市民プール＝17日午後福岡市西区の市民プールで9日午後、消防学校の学生岡本大河さん（26）＝同市早良区＝が、水難救助の訓練中に意識を失い、17日死亡した。死因は不明。県警が詳しい経緯を調べている。市民プールの担当者によると、訓練していたプールは水深3.3メートル、長さ25メートル。