トランプ前米大統領が、銃撃直後に観衆に向けて拳を突き上げた写真が話題だ。開催中の共和党全国大会の参加者からも、この写真でトランプ氏の「強いリーダー像」をより意識したという声が相次ぐ。一方、配信したAP通信が、トランプ陣営の広告に使われる可能性に触れるなど、歴史的瞬間を写した写真が「独り歩き」することへの懸念も出ている。【写真】トランプ氏撃った20歳容疑者、今も謎の動機地元で見えた人物像はトランプ