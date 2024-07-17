「グーグルマップ」に投稿された、悪質なクチコミを放置されたなどとして、医師らがグーグルを訴えた裁判が始まりました。全国の医師ら63人は、インターネットの「グーグルマップ」で、医療機関のクチコミ欄に事実と違う悪質な内容を書き込まれても、グーグルが十分な対応策を取らず、利益を侵害されたなどと訴え、140万円余りの損害賠償を求めています。医師らは「守秘義務があるため公の場で反論できず、匿名のクチコミにさらさ