お笑いコンビ・マンホルモンの秦野隆光さんが、11日に交通事故で亡くなったことを、所属事務所が公式サイトで発表しました。35歳でした。所属事務所は、公式サイトで「弊社所属タレントマンホルモン・秦野隆光（35歳）が令和6年7月11日（木）交通事故により急逝いたしました。ここに生前のご厚誼を深謝し謹んでご通知申し上げます。なお葬儀告別式につきましては既に近親者にて執り行われております」と、秦野さんが亡くなった