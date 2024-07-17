ＪＲＡは７月１７日、ルーキーの高杉吏麒騎手＝栗東・藤岡健一厩舎＝が７月２１日から２日間の騎乗停止になったと発表した。同騎手は７月１６日の盛岡競馬第８Ｒに参戦予定だったが、函館からの新幹線に乗り遅れ前検量受検時刻に遅刻。乗り替わりになり、岩手県競馬組合裁決委員より２０２４年７月２１日から２２日まで２日間の騎乗停止処分となった。これを受け、ＪＲＡは「中央競馬と地方競馬間における処分の相互適用実施要