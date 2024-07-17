「アリガトサンダー」として配布された「ブラックサンダー」「あのとき助けていただいたブラックサンダーです」―。有楽製菓（東京）は17日、菓子「ブラックサンダー」が9月に発売30周年を迎えるのを前に、福岡市の地下街で無料配布イベントを実施した。売り上げが伸び悩み発売から1年で生産を終了したものの、九州の一部業者から要望があり復活。「九州の顧客に感謝を伝えたい」と恩返しイベントを企画した。天神地下街のブー