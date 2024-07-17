太田プロダクションは17日、同社所属のお笑いコンビ「マンホルモン」の秦野隆光さんが交通事故で死去したと明らかにした。35歳。同社公式サイトで「マンホルモン・秦野隆光訃報」として発表した。「ファンの皆さまいつも温かいご声援ありがとうございます。また関係各位におかれましてはいつも大変お世話になっております」とした上で、「弊社所属タレントマンホルモン・秦野隆光（35歳）が令和6年7月11日（木）交通事