ドジャース大谷翔平選手（３０）が１６日（日本時間１７日）、テキサス州アーリントンで開催された「レッドカーペットショー」に真美子夫人と登場。途中、大谷が伸ばした左手に真美子夫人が右手を伸ばし、手を繫ぎながら歩き、歓声を浴びた。大谷はデコピンカラーという茶と白でそろえたコーデ。茶のスーツにインナーとスニーカーは白、真美子夫人は白いノースリーブのパンツドレス。ロサンゼルスの自宅で「お留守番」