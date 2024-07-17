非難殺到のエンソ・フェルナンデスにチェルシー同僚も怒りか…複数選手がSNSのフォロー解除超ワールドサッカー

エンソ・フェルナンデスにクラブ同僚も怒りか 複数選手がSNSフォロー解除

by ライブドアニュース編集部

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  1. 1. 佐野容疑者 合コン2次会で暴行か
  2. 2. 佐野海舟の逮捕 ドイツでも報道
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