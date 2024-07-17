17日午前8時55分ごろ、長野県木曽町新開の黒川ダム黒川渡橋付近で、「車が落ちたようだ」と木曽消防署から木曽署に通報があった。落ちたのは軽乗用車で、車内から近くの看護専門学校生、古平真緒さん（27）=木曽町福島=が見つかった。古平さんは町内の病院に運ばれたが、死亡が確認された。また、古平さんを助けようと、ダム湖に飛び込んだ60代ぐらいの男性と連絡が取れていないという。警察や消防などによると、古平さんとみ