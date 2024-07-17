菓子メーカー「オリオン」（本社、大阪市淀川区）は7月23日、ロングセラー駄菓子「ココアシガレット」が粒タイプになった新商品「折れへん！？ココシガタブレット」を発売します。全国のローソンで先行販売。8月中旬から順次、全国の小売店などで販売予定です。【写真】粒になったココアシガレット。ちっちゃい！！棒状菓子、パウチ袋は無理→大谷選手の名言でひらめいたココアシガレット味のラムネを薄い糖衣でコーティング。