◇オールスター・ゲームナ・リーグ3−5ア・リーグ（2024年7月16日アーリントン）ドジャースの大谷翔平投手（30）が16日（日本時間17日）、米テキサス州アーリントンで開催されたオールスター戦でナ・リーグの「2番・DH」で先発出場し、第2打席で球宴初本塁打を放った。球宴で本塁打と打点をマークするのは、8打席目で初。日本選手では2007年にマリナーズ・イチロー外野手がランニング本塁打を放っているが、柵越え弾は初と