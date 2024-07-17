◇オールスター・ゲームナ・リーグ3―5ア・リーグ（2024年7月16日アーリントン）ドジャースの大谷翔平投手（30）が16日（日本時間17日）、米テキサス州アーリントンで開催されたオールスター戦でナ・リーグの「2番・DH」で先発出場。4年連続4度目の出場となった球宴の第2打席で球宴初本塁打を放った。球宴で本塁打と打点をマークするのは、球宴8打席目で初となった。日本選手では2007年にマリナーズ・イチロー外野手がラン