日本語教師の資格取得を目指す「50代男性」が、ここ数年で増えている。日本語を学ぶ外国人留学生の増加を受け、今年4月に国家資格に「格上げ」されたことが大きな理由とみられる。定年後のセカンドキャリアを見据え、会社勤めとは異なる「やりがい」を求めて勉強に励む人もいるようだ。【写真】カゴメを早期退職し、日本語教師になった土橋隆夫さん「私はダイエット中なので甘いものは食べません。甘いものが嫌いな『わけでは