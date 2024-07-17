アメリカ発の人気のシューズブランド【VIVAIA（ビバイア）】が日本で初となる常設店を東急ハンズ原宿ハラカド 2Fにオープンしました。過去に開催されたPOP UPでは、ずらりと行列ができるほどの人気ぶり、SNSでも話題のブランドです。そんな大注目のVIVAIAから、特に一押しのアイテムを4点を紹介します。 VIVAIAってどんなブランド？ 2020年6月にアメリカで誕生したシューズブランド、VIVAIA。日本には2022年に