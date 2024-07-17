北海道苫小牧市で17日、園児9人がハチに刺され病院に搬送されました。いずれも意識はあり、軽症です。園児がハチに刺されたのは、苫小牧市末広町3丁目にある公園「出光カルチャーパーク」の滝付近です。午前10時半すぎ「子どもがハチに刺された」と園の関係者から消防に通報がありました。 消防によりますと、公園にいた年長の男児７人と女児２人のあわせて9人がハチに刺され病院に搬送されました。いずれも意識は