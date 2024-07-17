俳優の谷原章介（51）が17日、MCを務めるフジテレビの情報番組「めざまし8（エイト）」（月〜金曜前8・00）に出演。東京都大田区の都立六郷工科高で16日に激辛のポテトチップスを食べた生徒15人が体調不良を訴えた問題について言及した。16日午後0時40分ごろ、同校で体調不良者がいると119番があった。東京消防庁によると、15人が体調不良を訴え、激辛のポテトチップスを食べたという。いずれも軽症とみられる。「18禁カレー