お笑いコンビ・さま〜ずの三村マサカズ（５７）が１７日、「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。現在活動休止中のダウンタウン松本人志が復帰したらどうなるか…自身の思いをつづった。松本は１４日にＸに久しぶりに投稿し、「ポスト、リポスト普通にしようと思ってます」とつづった。これに三村が「普通に飲みましょう」とリプすると、松本も「了解です」とリプライ。他にも芸能人から松本への投稿にリプが多数あり、復帰近し…を