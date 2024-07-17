タレントの武井壮（５１）が１７日、「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。実際に会ったら気絶するほど男前だったという俳優の名前を列記した。芸歴３７年の武井は、これまで数多くの俳優と会ってきたといい「リアルに会ったら男前すぎて気絶するかと思った俳優ベスト５」として「竹野内豊玉木宏長谷川博己阿部寛斎藤工」と名だたる二枚目俳優の名前を挙げ「これはマジです」と強調した。さらに「うお、西島秀俊さん抜けて