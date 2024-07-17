テレビ朝日の三谷紬アナウンサー（30）が17日までにThreadsを更新。野球観戦時に見舞われた不快な出来事についてつづった。三谷アナはこれまでSNSで野球観戦を楽しむ模様をたびたびつづってきたが、「野球観戦楽しいのだけれど試合終わりに負けたことで悔しくて椅子をガンガン蹴って来てとても不快だった…」と、一部観客のマナー違反行為に言及。「勝ち負けで人や物に当たることで他人に迷惑をかけるということを忘れないでほし