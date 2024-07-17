国内最大規模の大麻草の栽培工場が摘発されました。およそ2000本、5億円相当の大麻草を販売目的で栽培し所持していたとして、ベトナム国籍の男女6人が逮捕されました。部屋を埋め尽くす鉢植えの植物。すべて大麻草です。茨城県古河市にある450平方メートルの平屋建て倉庫が国内最大規模の大麻草の密売工場として使われていました。内部には栽培用の照明や送風機なども整備され、外から見えないようにするためか、周りは白い板で囲