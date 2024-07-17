漫画『HUNTER×HUNTER』（ハンター×ハンター）の作者・冨樫義博氏が16日、自身のXを更新した。【写真あり】お尻が可愛い！冨樫先生が描いたポムポムプリンのイラストXでは『H×H』のゴンのイラストを公開。また、イラストにはポムポムプリンのお尻（後ろ姿）と『僕とロボコ』も描かれている。