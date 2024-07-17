バレーボール女子日本代表でロンドン五輪女子銅メダルの新鍋理沙さんが１７日までに自身のインスタグラムで、最新ショットをアップした。新鍋さんは「リオさんと一緒にディナートークショーをさせていただきました楽しくてあっという間の２時間だった」と元日本代表の迫田さおりさんとイベントに出席したことを報告。「来てくださった皆さん、準備してくださった皆さん素敵な時間をありがとうございました乾杯リオさ