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佐野海舟容疑者の逮捕 移籍先の独マインツはコメントを避けている状況

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 佐野海舟容疑者が知人男性2人とともに不同意性交容疑で逮捕された事件
  • 移籍が決まっているマインツはコメントを避けていると、独ビルト紙が報道
  • 21日から予定されていたトレーニング合流は実現しそうにない、としている
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佐野海舟容疑者を逮捕

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