2023年10月6日に発売となった3代目N-BOX（写真：本田技研工業）ホンダ「N-BOX」の売れ行きが低迷している。2024年上半期（1〜6月）の届け出台数は、月平均1万6780台でランキングとしては1位であったが、対前年比は10.3％のマイナスだった。現行（3代目）N-BOXは、2023年10月にフルモデルチェンジした新型車だから、本来なら2024年上半期は前年同期より大幅に増えるはずだ。新型になって売れ行きを落とすのは、異例だといえる。東洋