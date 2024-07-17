お笑いコンビ、さまぁ〜ず三村マサカズ（57）が17日、X（旧ツイッター）を更新。活動休止中のダウンタウン松本人志（60）の復帰に言及した。三村は「なんか、さまぁ〜ずの三村辺りが、ダウンタウン松本人志さんに復帰のコメントしてると、思われがちですが、この人が復活したら、とんでもないことになるよ。仕事無くなるよー。ネルーーーー。あ、あんまり俺らは関係ないか」と投稿。フォロワーからは「復帰を待ち望んでるファ