絶好調と言っていいだろう、嵐の二宮和也（41）。主演のTBS日曜劇場「ブラックペアン シーズン2」の第2話（14日放送）の世帯視聴率は11.9％で、初回の11.8％から上昇ムードだ（数字は関東地区＝ビデオリサーチ調べ）。【気になる】二宮和也＆山田涼介「身長活かした演技」大好評…その一方で木村拓哉“サバ読み疑惑”再燃TVerのお気に入り登録数も、早くも100万（16日現在）を突破。夏ドラマの中では、130万を超える目黒蓮（27