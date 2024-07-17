片づけについて、親から口うるさく言われた経験はないでしょうか。今回は、そんな両親から離れたいと一人暮らしをした結果、ズボラな性格のせいで大変な目に遭ったというユカさん（仮名・21歳）の話を紹介します。◆口うるさい両親がいない一人暮らしで散らかし放題片づけが苦手で、散らかっていてもとくに何も感じないタイプのユカさんは、少し散らかっただけでも「片づけをしなさい」と口うるさい母との相性は小さい頃から