これは筆者の友人A子から聞いた、中国人の恋人と付き合っていた昔、彼の実家で驚いた「文化の違い」に関するお話です。 仕事で出会った中国人の彼 日本にある「もったいない」精神からしても、「あえて食べ残す」という文化には当時驚いたものです。ちなみに今は、中国でもSDGsの観点から、食べ残しをする人は減っているものの、地方では未だその文化が根づいているようです。しかし、これから中国の文化は大きく変わる