６月下旬のある夕方、多くの買い物客で賑わう雑踏の中を、鮮やかな原色系のブラウスとワンピースを着たママ友らしき婦人が並んで歩いていた。緑色のブラウスを着ているのはNHKの上原光紀アナ（33）。隣を歩く婦人とおしゃべりに興じながら、彼女はウォーキングと見紛うほどの早足で大型ショッピングモールに入っていった。「’13年入局の上原アナは凛とした雰囲気と高いアナウンス力の持ち主で、NHKの看板アナの一人といわれ